終了 伊勢丹新宿店、日本橋三越本店、銀座三越で『おそうざいふう外国料理』が味わえます

下記のイベントは終了いたしました。足をお運びいただきましたみなさま、ありがとうございました。

伊勢丹新宿店、日本橋三越本店、銀座三越3店舗の食品フロアにて、1972年刊行のロングセラーの

料理本『おそうざいふう外国料理』のレシピをアレンジしたお総菜が、期間限定で販売されます。

開催期間：2015年9月16日（水）～29日（火）

会場：伊勢丹新宿店 営業時間：10:30-20:00 ／本館地下1階 食料品（旨の膳、デリ エ ブーランジュリー、フードコレクション）

Tel:03-3225-2474（大代表）

会場：日本橋三越本店 営業時間：10:00-19:30 ／本館地下1階 食品フロア（和・洋総菜）

Tel:03-3241-3311（大代表）

会場：銀座三越 営業時間：10:30-20:00 ／地下2階 ギンザフードガーデン（総菜）

Tel:03-3562-1111（大代表）

これにともない下記の書店にて、『おそうざいふう外国料理』を中心とした、

当社の料理書フェアを同時開催します。ぜひお立ち寄りください。

新宿

・紀伊國屋書店新宿本店6階

日本橋

・タロー書房

・八重洲ブックセンター日本橋三越店

銀座

・教文館2階

・ブックファースト銀座コア店