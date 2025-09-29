結果、からだにいい

有元葉子

2090円(税込)

2025年10月刊

B5判・並製・144ページ／ISBN978-4-7660-0248-5

　からだにいいものを食べたい、というのは、たぶん頭の声。
　おいしいものを食べたい、というのは、たぶん心とからだの声。

この本の出だしは、こんなふうに始まります。
雑誌や本、ウェブなどの各メディア、料理教室などあらゆる方面で、トップランナーとして活躍し続けている料理研究家の有元葉子さん。その人気の理由は、提案する料理のおいしさはもちろん、明るく健やかなお人柄やすてきな暮らし方にもあります。どうしていつもいきいきとエネルギッシュに活躍できるのか。有元さんの毎日の食事のなかから、その秘訣をご紹介いただきました。
玄米ご飯、もち麦入りの白米ご飯、豆、乾物、肉、魚、地中海式食事法にかなったイタリアン……。この本では、有元先生の好きな料理、日常のリアルな食事が紹介されています。それは、「健康にいいから」というものではなく、からだが求めているものを正しく感じて、「おいしいものを食べたい」という声にこたえる料理。それが“結果、からだにいい”食事なのです。ぜひ、みなさんそれぞれの“からだにいい”食事をみつけるヒントにしてください。

目次

からだにいいもの
いつも、ここで自分のための食事を作っています
「白くないもの」を好んで食べています
私の食事に欠かせない漬物とほうじ茶のこと
たとえば、ある日の朝ごはんはこんなふう
昼ごはんは「ちゃんと食べる」ベストな時間帯
夕ごはんは汁ものだけのことも多いです
主食が大事。玄米と白米が主食です
おいしい玄米ご飯の炊き方
玄米には「洋風のおかず」がよく合います
玄米には「スパイス」が合います
玄米には「チーズ」が合います
玄米には「エスニックな料理」が合います
豆や野菜と同じように玄米を食べる
玄米と「具だくさんの豚汁」ならパーフェクト
玄米には「焼き野菜」がとても合います
玄米と「乾物のおかず」はベストマッチです
私の好きな常備菜
私の好きなお茶請け
私がよく作る「海藻」の料理
私がよく作る「大豆」の料理
玄米ご飯で作るお気に入りの3品
大根おろしで
私の魚の食べ方
私の好きな肉のおかず
日本の材料で作る、わが家のイタリアン

［著者］

ありもとようこ

雑誌編集者、専業主婦を経て、料理研究家に。四季折々の素材の持ち味を生かした料理が人気。和食はもちろん、日本の食材で作るイタリア料理やエスニック料理にも定評がある。『有元葉子　春夏秋冬うちの味』（暮しの手帖社）、『オリーブオイルがある暮らし』（小学館）はじめ、著書は100冊以上に及ぶ。東京・田園調布で料理教室「COOKINGCLASS」を主宰し、さまざまなイベントも企画。

