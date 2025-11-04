すてきなあなたに　幸せな１ドル

一月の章 幸せな１ドル

雪の朝に

プレゼント

小さな水音

憧れのアイリッシュ・リネン

にっこり温泉たまご

おいしいパンの記憶

本を読む場所、時間

手打ちパスタ

おばあちゃんのバスケット

二月の章 師匠に出会う

森の散歩道

色見本帳を見ながら

天かすぶらさげ

家探し

カステラと。

メェ、メェ、メイちゃん

浮かれ気分に染まる前に

エアコンの気持ち

小さい時間

本のある日々

三月の章 玉ネギの料理

キッチンでお抹茶

ハシゴ

行きつけ

アスパラガスとふわふわソース

父のスーツ

そんなことは全然ない

夜道に灯りをともす

駄菓子屋さんの時間

花を食べる

トシ子さん

チラシを折りながら

四月の章 リボンの木

クリーニング屋のおばあさん

サラダ

美しく立っていられますか

珈琲と南部煎餅

半ドンの花見

開かない

雑草のうた

旅の途中に

誰かのために

五月の章 まなづる

花屋さんで

猫のブリッツィー

コンクリートのかけら

そばかす

カントさん

あさりのおみおつけ

年上の友達

パンケーキ

植物の香り

モヤモヤの正体

古書と押し花

六月の章 青梅雨

花のレンタル

二人旅

だからこそ、おいしい

バラの香り探究

台所のおまじない

梅の木ドーン

路傍の石

お茶作り

散歩の収穫

ツバメはどこに

七月の章 スイミングプール

エレーヌの相棒

庭の台所

私のブルー・アンド・ホワイト

ぬのえしまん

おやつを選ぶひと時

優雅な時間

少女

感性の宝石

家を生き返らせる

白桃が好き

黒のジーンズ

八月の章 庭のミステリー

ボンジュール

サトーデス

鶏と走る

冷凍トマト

縁日と手創り市

群青

小宇宙のおかあさん

おえかきサラダ

やせっぽちのレモン

電車の中で

困った虫に立ち向かう

名前の由来

九月の章 豆を煮るのが好きです

曼珠沙華

ふくふくパンツ

都会のカラス

いきものみたい

声かけの秘策

ハンカチとはながみ

自撮りは楽し

日本の「おいしい」

落しもの、なくしもの

十月の章 うつくしきもの

今日の煮物はよくできた

タータンチェックたち

タバスコ料理

高級品

忍者ハンガー

ムーミンとカリメロ

個人商店

テツとコテツ

カレンダーの秘密

十一月の章 ブールデルのアトリエ

まん丸リスの忘れ物

保存瓶の愉しみ

老婦人のリンゴ

テキスタイルのコラージュトート

どんこと椎茸

無手勝編みの日々

今日から自転車

ここで会うとは

十年先輩

蒸気機関車に乗る

我が家の赤飯

十二月の章 ボタンの取れた巻きスカート

二人のおかあさん

焼きメレンゲ

眼鏡院のＭさん

ふかふかのりんご

ニヤける話

目の前のことに

チーズのはなし

バスに乗って

茶碗蒸しのあたたかさ

ともしび

父の好物

いつか、やってみたい