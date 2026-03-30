腸を動かす朝ごはん　休ませる晩ごはん

「腸活」とは、近年注目されている生活習慣で、腸内環境のバランスをよい状態に保ち、免疫力を高めて健康な毎日を送ろうというもの。食における腸活の基本は、善玉菌を増やす発酵食品＋その栄養源となる食物繊維を摂ることで腸の働きを活性化することです。

この本の著者は、管理栄養士でもある人気料理家の藤井恵さん。1966年生まれの60歳です。藤井さんはこれまでも、腸活に役立つ料理レシピや食の提案を多数してきました。ご自身も、腸の働きを活性化する食事を続けてきたそうです。

でも年齢を重ねるとともに、「腸を休ませることも大切」ということに、実感をもって気づいたと言います。いくら腸に・体にいい食べものでも、あれもこれもと足し算の考え方で食事をしていると食べ過ぎにもつながり、逆に胃腸が疲れたり、食欲が湧きにくくなったりしたそうです。

そこで、新たに考えたのが、朝は「腸を動かす食事」、夜は「腸を休ませる食事」にすること。

翌朝は気持ちよくお腹が空いて、しっかり「腸活ごはん」を食べる。そのために、夜は胃腸の負担にならないものをおいしく。

言ってみれば、「大人の腸活ごはん」です。その食材選び、加熱法や味つけ法など、料理の大切なコツが満載の一冊になりました。