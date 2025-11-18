暮しの手帖 第5世紀39号

2025年12月-2026年1月号

1320円(税込)

2025年11月25日発売

目次

特集

料理

  • 宝石みたいな琥珀糖

    渡辺麻紀

  • かたまり肉をもっとおいしく、もっと気楽に

    今井真実

  • 上田淳子さんのごちそうのお悩み相談会

    上田淳子

手作り

  • 輪針で編む、タートルネックウォーマー

    風工房

  • 消しゴムはんこの楽しみ

    中林うい

暮らし

  • 予算3000円の贈りもの

読み物

  • この人に会いたい　高畑充希さん

  • 外国から来たある隣人家族の子育て

  • わたしが子育てでもらったことば

付録

  • 愛しい動物カレンダー

    織田知里

連載

紀行

  • また旅。北薩へ

    岡本 仁

料理

  • 季節の瓶詰　カキのオイル漬け2種

    渡辺麻紀

  • 稲田俊輔の新おそうざい十二カ月

    稲田俊輔

  • 気ぬけごはん

    高山なおみ

暮らし

  • ハレの衣

  • わたしの仕事　自転車屋の店主

  • ずっと、そばにいる　三國万里子

  • エプロンメモ

  • 家庭学校

  • 暮らしのヒント集

  • 買物案内　少量のご飯が炊けるレンジ用炊飯器

  • からだと病気のABC　
    寒い季節に多発するヒートショックを防ぐには

    自治医科大学主任教授循環器内科学部門　苅尾七臣

  • ベルリンからの便り

    白石晋一朗

読み物

  • ミロコマチコ奄美大島新聞

  • ごっちぼっち―― 家族五人の五つの人生

    齋藤陽道

  • 読者の手帖

  • 愛子さんの なんか変だな？

    柴田愛子

  • すてきなあなたに

  • 今日拾った言葉たち

    武田砂鉄

  • 「趣味」の履歴書

    水森かおり

  • 古賀及子と向坂くじらの往復メール　まずはご報告まで。

  • みらいめがね

    荻上チキ　ヨシタケシンスケ

  • あの時のわたし　信田さよ子［後編］

  • 介護を飛び越える

    村瀨孝生

  • てと、てと。　88歳のバナナクレープ

随筆

  • 父の腕時計

    井上荒野

  • 坂口涼太郎

  • 食べることは生きること

    宇垣美里

  • レシートから暮らしを見る

    丸山里美

  • 30代のパテ・ド・カンパーニュ

    谷口菜津子

  • 吉村さんのスケッチ

    松家仁之

  • あの人の本棚より　斎藤 環

  • 目利きの本屋さんに聞いてみた

音楽

  • わたしの大好きな音楽　カジヒデキ

編集者の手帖

