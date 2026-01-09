暮しの手帖 第5世紀40号
2026年2月-3月号
1210円(税込)
2026年1月23日発売
目次
特集
料理
コウケンテツさんのあたらしい焼肉
コウケンテツ
春の訪れ、山菜料理
田中聖子
読み物
東北の「じみうま」を求めて
白央篤司
ロケットストーブでパンを焼く
月とカヌー これまでとこれからと
伏見 操
『ドリトル先生』を読むということ
小宮 由
手作り
草花5種のペーパーブーケ
藤枝まつえ
健康
先生、〇〇で健康になれますか？
神戸大学医学部附属病院感染症内科診療科長／教授 岩田健太郎
紀行
リトアニアの、冬を追い出す祭り
在本彌生
連載
料理
稲田俊輔の新おそうざい十二カ月
稲田俊輔
気ぬけごはん
高山なおみ
暮らし
ハレの衣
住まいをたずねて
わたしの仕事 保育士
ずっと、そばにいる
柴門ふみ
エプロンメモ
家庭学校
暮らしのヒント集
ベルリンからの便り
白石晋一朗
読み物
ミロコマチコ奄美大島新聞
ミロコマチコ
ごっちぼっち――家族五人の五つの人生
齋藤陽道
読者の手帖
愛子さんの なんか変だな？
柴田愛子
すてきなあなたに
今日拾った言葉たち
武田砂鉄
「趣味」の履歴書
池田鉄洋
古賀及子と向坂くじらの往復メール
まずはご報告まで。
みらいめがね
荻上チキ ヨシタケシンスケ
あの時のわたし 髙田 郁［前編］
介護を飛び越える
村瀨孝生
随筆
薬膳ブーム
水凪トリ
飛行機
ユザーン
父と病からの贈り物
佐久間裕美子
帰って来た浦島太郎
アンダーソン夏代
「何か」に手を引かれ
小池水音
六年一組
長塚京三
本
あの人の本棚より
ツレヅレハナコ
目利きの本屋さんに聞いてみた
音楽
わたしの大好きな音楽
渡辺満里奈
編集者の手帖