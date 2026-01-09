暮しの手帖 第5世紀40号

2026年2月-3月号

1210円(税込)

2026年1月23日発売

目次

特集

料理

  • コウケンテツさんのあたらしい焼肉

    コウケンテツ

  • 春の訪れ、山菜料理

    田中聖子

読み物

  • 東北の「じみうま」を求めて

    白央篤司

  • ロケットストーブでパンを焼く

  • 月とカヌー　これまでとこれからと

    伏見 操

  • 『ドリトル先生』を読むということ

    小宮 由

手作り

  • 草花5種のペーパーブーケ

    藤枝まつえ

健康

  • 先生、〇〇で健康になれますか？

    神戸大学医学部附属病院感染症内科診療科長／教授　岩田健太郎

紀行

  • リトアニアの、冬を追い出す祭り

    在本彌生

連載

料理

  • 稲田俊輔の新おそうざい十二カ月

    稲田俊輔

  • 気ぬけごはん

    高山なおみ

暮らし

  • ハレの衣

  • 住まいをたずねて

  • わたしの仕事　保育士

  • ずっと、そばにいる

    柴門ふみ

  • エプロンメモ

  • 家庭学校

  • 暮らしのヒント集

  • ベルリンからの便り

    白石晋一朗

読み物

  • ミロコマチコ奄美大島新聞

    ミロコマチコ

  • ごっちぼっち――家族五人の五つの人生

    齋藤陽道

  • 読者の手帖

  • 愛子さんの なんか変だな？

    柴田愛子

  • すてきなあなたに

  • 今日拾った言葉たち

    武田砂鉄

  • 「趣味」の履歴書

    池田鉄洋

  • 古賀及子と向坂くじらの往復メール
    まずはご報告まで。

  • みらいめがね

    荻上チキ ヨシタケシンスケ

  • あの時のわたし　髙田 郁［前編］

  • 介護を飛び越える

    村瀨孝生

随筆

  • 薬膳ブーム

    水凪トリ

  • 飛行機

    ユザーン

  • 父と病からの贈り物

    佐久間裕美子

  • 帰って来た浦島太郎

    アンダーソン夏代

  • 「何か」に手を引かれ

    小池水音

  • 六年一組

    長塚京三

  • あの人の本棚より

    ツレヅレハナコ

  • 目利きの本屋さんに聞いてみた

音楽

  • わたしの大好きな音楽

    渡辺満里奈

編集者の手帖

