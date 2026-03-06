暮しの手帖 第5世紀41号

2026年4月-5月号

1210円(税込)

2026年3月25日発売

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目次

特集

対談

  • 森山直太朗さんと麻生要一郎さんの　今日はなに食べよう

料理

  • 色で選ぶ、春の副菜

    ワタナベマキ

  • 鶏むね肉とささ身の満足おかず

    樋口直哉

  • 稲田俊輔さんに聞く、「いま、なぜ一汁三菜なのですか？」

    稲田俊輔

手作り

  • 箸袋でさっとつくる箸置き

    折形デザイン研究所

  • ボタンをつけかえて

    宮園夕加

読み物

  • 猫のレモンが教えてくれたこと

  • きみと一緒に

  • 連載100回記念　高山なおみさんの「気ぬけごはん」が生まれるところ

健康

  • 一日10分から始める健康習慣

    早稲田大学スポーツ科学学術院教授　宮地元彦

連載

紀行

  • また旅。広島へ

    岡本 仁

料理

  • 気ぬけごはん

    高山なおみ

暮らし

  • ハレの衣

  • わたしの仕事　紙切り

  • ずっと、そばにいる

    片桐はいり

  • エプロンメモ

  • 家庭学校

  • 暮らしのヒント集

  • ベルリンからの便り

    白石晋一朗

読み物

  • ミロコマチコ奄美大島新聞

  • ごっちぼっち――家族五人の五つの人生

    齋藤陽道

  • 読者の手帖

  • 愛子さんのなんか変だな？

    柴田愛子

  • すてきなあなたに

  • 今日拾った言葉たち

    武田砂鉄

  • 「趣味」の履歴書

    ナイツ 土屋伸之

  • 古賀及子と向坂くじらの往復メール　まずはご報告まで。

  • みらいめがね

    荻上チキ　ヨシタケシンスケ

  • あの時のわたし　高田 郁［後編］

  • 介護を飛び越える

    村瀨孝生

  • てと、てと。

    菅の声聴き、笠を縫う

随筆

  • 雪の中で犬が泳ぐ

    鈴木 杏

  • 私のお暇

    コナリミサト

  • 丸はどこまでも

    白石正明

  • フーテン・フォーエバー

    中川正子

  • 猫の名前

    せきしろ

  • 能が見せる善悪の揺らぎ

    朝比奈あすか

  • あの人の本棚より

    阿古真理

  • 目利きの本屋さんに聞いてみた

音楽

  • わたしの大好きな音楽

    和田 唱

編集者の手帖

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