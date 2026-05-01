暮しの手帖 第5世紀42号

2026年6月-7月号

1320円(税込)

2026年5月25日発売

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目次

◎特別付録 復刻版『花の圖案集』

特集

料理

  • 野﨑洋光さんの気楽な和食

    野﨑洋光

  • キム・ナレさんのごはんどろぼう

    キム・ナレ

読み物

  • 「ふつうのコメ農家」は、いま

  • デンマークで学んだ、杖とダイアローグ

  • 昭和・平成・令和の傑作エッセイ本

    宮崎智之　永井玲衣　島田潤一郎　酒井順子

  • 江北図書館で会いましょう

  • 日傘の似合うひと

  • 子どものいじめをなくすには

    荻上チキ　坂本美雨

手作り

  • おとなのリリアン

    森田千晶

付録

  • 復刻版『花の圖案集』

  • 山本祐布子さんと楽しむ、『花の圖案集』

連載

紀行

  • また旅。新宿へ

    岡本 仁

料理

  • 季節の瓶詰　しば漬け

    こてらみや

  • 気ぬけごはん

    高山なおみ

暮らし

  • 住まいをたずねて

  • わたしの仕事　風鈴の絵付け師

  • ずっと、そばにいる　荒俣宏

  • エプロンメモ

  • 家庭学校

  • 暮らしのヒント集

  • 買物案内　6000円台までの手軽に使えるテント

  • ベルリンからの便り

    白石晋一朗

読み物

  • ミロコマチコ奄美大島新聞

    ミロコマチコ

  • ごっちぼっち―—家族五人の五つの人生

    齋藤陽道

  • 読者の手帖

  • 愛子さんのなんか変だな？

    柴田愛子

  • すてきなあなたに

  • 今日拾った言葉たち

    武田砂鉄

  • 古賀及子と向坂くじらの往復メール　まずはご報告まで。

  • みらいめがね

    荻上チキ　ヨシタケシンスケ

  • あの時のわたし　天野惠子［前編］

  • 介護を飛び越える

    村瀨孝生

随筆

  • フライパンで煮込むスープ

    川内有緒

  • おばぁちゃんは僕の師匠

    橋本 直

  • 小泉八雲とセツに導かれて

    佐野史郎

  • うまくできないこと

    大崎清夏

  • 魔法の絨毯

    山田真歩

  • ぞうきんの縫い目のような

    榎本 空

音楽

  • わたしの大好きな音楽　小西康陽

編集者の手帖

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