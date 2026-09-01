暮しの手帖 第5世紀44号

2026年10月-11月号

1210円(税込)

2026年9月25日発売

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目次

特集

料理／漫画

  • お腹がすいては漫画は描けぬ

  • 真夜中に牛すじを煮る

    谷口菜津子

  • 父のとろろ汁

    安倍夜郎

  • 家が好きなわけ

    のもとしゅうへい

料理

  • きのこのおかずの素

    重信初江

読み物

  • お腹が鳴る漫画

    平野紗季子　トミヤマユキコ　池澤春菜　川島明

  • 柴田愛子さんと山崎ナオコーラさんの対話「大人も子どもも、みんな凸凹な社会人」

  • 沢村貞子のせなか

    黒柳徹子　加賀まりこ　平松洋子

暮らし

  • 秋の実を探して

    鈴木 純　鈴木俊貴

  • 白いスニーカーを真っ白に

    靴専科　大友良祐

手作り

  • つけ襟で小さなおしゃれ

    滝沢うめの

社会

  • 藤原辰史さんと歩く　水俣のいま

  • 奄美大島の開発について、みなさんに伝えたいこと

    ミロコマチコ

連載

紀行

  • また旅。天童へ

    岡本 仁

料理

  • 気ぬけごはん

    高山なおみ

  • 試作室から

暮らし

  • ハレの衣

  • わたしの仕事　陶芸教室の指導者

  • ずっと、そばにいる　ピエール瀧

  • エプロンメモ

  • 家庭学校

  • 暮らしのヒント集

  • ベルリンからの便り

    白石晋一朗

読み物

  • ごっちぼっち――家族五人の五つの人生

    齋藤陽道

  • 読者の手帖

  • 〈新連載〉室田HAAS万央里の　つくったりつくらなかったり、食べたり、食べなかったり。

  • すてきなあなたに

  • 今日拾った言葉たち

    武田砂鉄

  • 古賀及子と向坂くじらの往復メール　まずはご報告まで。

  • みらいめがね

    荻上チキ　ヨシタケシンスケ

  • あの時のわたし　清水ミチコ［前編］

  • 介護を飛び越える

    村瀨孝生

随筆

  • 荷物

    小原 晩

  • コップの水に

    石田栄吾

  • アルコールとビタミンD

    松尾 諭

  • 文房「百」宝

    堀川理万子

  • 草をわけて

    上原沙也加

  • 人生を生ききった彼女

    ひうらさとる

  • あの人の本棚より　つじあやの

  • 目利きの本屋さんに聞いてみた

音楽

  • わたしの大好きな音楽　小野リサ

編集者の手帖

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