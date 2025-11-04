自家製冷食ラボ１ DAILY編 毎日のごはんに

はじめに



調理の前に



冷凍保存をする前に



#1 ご飯に、パスタに かけるだけ、和えるだけで ひと品できるソースいろいろ 5 種の野菜入りトマトソース

和風ベースのソース

ブロッコリーとアンチョビのソース

クリームベースのソース

きのこベースのソース

豚ひき肉きのこあん

鶏ひき肉のみそそぼろ

キーマカレーの素



［アレンジ］

「5 種の野菜入りトマトソース」のパスタ

ふかしじゃがいもの「ブロッコリーとアンチョビのソース」がけ

「クリームベースのソース」のショートパスタ

冷凍うどんの「豚ひき肉きのこあん」がけ

「鶏ひき肉のみそそぼろ」かけご飯

「キーマカレーの素」ですぐできキーマカレー

「キーマカレーの素」でカレートースト

#2 オーブンやトースターで 焼くだけで完成！ じゃがいものグラタン

マカロニグラタン

チキンドリア

パエリア

オムライス

ピザトースト



#3 スープを冷凍しておく！ ブロッコリーの緑のスープ

豚肉と大豆のスープ

かぼちゃのスパイススープ

ビーツのスープ

ワカメと牛肉のとろとろスープ

冬瓜と春雨のスープ

豆入りミネストローネ

カリフラワーのチキンチャウダー



#4 味つけご飯さえあれば 梅干し入り五目炊き込みご飯

中華おこわ

笹巻き蒸し寿司

トマトピラフ

カレーピラフ

マッシュルームリゾット

キンパ

おにぎり

いなり寿司



COLUMN お弁当をそのまま冷凍



#5 定番料理もおいしく冷凍 ブリ大根

麻婆の素

サバのみそ煮

牛丼の素

［アレンジ］「牛丼の素」で作る肉じゃが



ささみカツ

ひと口トンカツ

牛肉コロッケ



おしまいに