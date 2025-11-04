自家製冷食ラボ１ DAILY編 毎日のごはんに

ワタナベマキ

1760円(税込)

2025年11月下旬

A5判・並製・96ページ／ISBN978-4-7660-0251-5

「作りおき」は、毎日の料理に欠かせないものですね。
でも、冷蔵庫で日持ちするように作られた通常の作りおきは、マンネリ化しがちで家族の人気がいまひとつ、おいしいうちに食べきれない。そんな声も聞きます。
そこでご提案したいのが、この「自家製冷食」です。保存期間が長い分、急いで食べきる必要もありません。温めるだけ、ちょっとひと手間かけるだけで、いつでもおいしい料理が完成します。忙しい日には、「冷凍庫にあれがある！」ということがどんなに心強いことか。
「単に料理を冷凍保存するというだけではなく、いかに食べるときまでおいしい状態を保持できるか」。その工夫を考え抜いたというワタナベマキさん。
そのレシピの数々を、「DAILY編」と「SPECIAL編」の2冊に分けてご紹介しています。きっと、忙しいあなたの助けになる、「毎日のごはん」と、「ちょっとしたごちそう」です。さらに、お弁当に活用していただけるのも、自家製冷食ならではの大きな利点です。


『自家製冷食ラボ２　SPECIAL編　ちょっとしたごちそうに』はこちら

目次

はじめに

調理の前に

冷凍保存をする前に

#1　ご飯に、パスタに かけるだけ、和えるだけで ひと品できるソースいろいろ

5 種の野菜入りトマトソース
和風ベースのソース
ブロッコリーとアンチョビのソース
クリームベースのソース
きのこベースのソース
豚ひき肉きのこあん
鶏ひき肉のみそそぼろ
キーマカレーの素

［アレンジ］
「5 種の野菜入りトマトソース」のパスタ
ふかしじゃがいもの「ブロッコリーとアンチョビのソース」がけ
「クリームベースのソース」のショートパスタ
冷凍うどんの「豚ひき肉きのこあん」がけ
「鶏ひき肉のみそそぼろ」かけご飯
「キーマカレーの素」ですぐできキーマカレー
「キーマカレーの素」でカレートースト

#2　オーブンやトースターで 焼くだけで完成！

じゃがいものグラタン
マカロニグラタン
チキンドリア
パエリア
オムライス
ピザトースト

#3　スープを冷凍しておく！

ブロッコリーの緑のスープ
豚肉と大豆のスープ
かぼちゃのスパイススープ
ビーツのスープ
ワカメと牛肉のとろとろスープ
冬瓜と春雨のスープ
豆入りミネストローネ
カリフラワーのチキンチャウダー

#4　味つけご飯さえあれば

梅干し入り五目炊き込みご飯
中華おこわ
笹巻き蒸し寿司
トマトピラフ
カレーピラフ
マッシュルームリゾット
キンパ
おにぎり　
いなり寿司

COLUMN　お弁当をそのまま冷凍

#5　定番料理もおいしく冷凍

ブリ大根
麻婆の素
サバのみそ煮
牛丼の素
［アレンジ］「牛丼の素」で作る肉じゃが

ささみカツ
ひと口トンカツ
牛肉コロッケ

おしまいに

ワタナベマキ

料理研究家。グラフィックデザイナーを経て、2005 年に料理家として活動を始める。日々食べるものをおいしく、丁寧に作るのがモットー。2024 年から自身のフードブランド wa&_（ワンダー）を立ち上げる。ここ数年は忙しい日々を助ける冷食に力を注ぎ、自ら “ 冷食ラボ ” と呼ぶほど試作に力を注ぐ。近著に『梅干しは万能調味料！』（主婦と生活社）など多数。

