自家製冷食ラボ２　SPECIAL編　ちょっとしたごちそうに

ワタナベマキ

1760円(税込)

2025年11月下旬

A5判・並製・96ページ／ISBN978-4-7660-0252-2

「作りおき」は、毎日の料理に欠かせないものですね。
でも、冷蔵庫で日持ちするように作られた通常の作りおきは、マンネリ化しがちで家族の人気がいまひとつ、おいしいうちに食べきれない。そんな声も聞きます。
そこでご提案したいのが、この「自家製冷食」です。保存期間が長い分、急いで食べきる必要もありません。温めるだけ、ちょっとひと手間かけるだけで、いつでもおいしい料理が完成します。忙しい日には、「冷凍庫にあれがある！」ということがどんなに心強いことか。
「単に料理を冷凍保存するというだけではなく、いかに食べるときまでおいしい状態を保持できるか」。その工夫を考え抜いたというワタナベマキさん。
そのレシピの数々を、「DAILY編」と「SPECIAL編」の2冊に分けてご紹介しています。きっと、忙しいあなたの助けになる、「毎日のごはん」と、「ちょっとしたごちそう」です。さらに、お弁当に活用していただけるのも、自家製冷食ならではの大きな利点です。


『自家製冷食ラボ１　DAILY編　毎日のごはんに』はこちら

目次

はじめに

調理の前に

冷凍保存をする前に

#1　頼れる肉冷凍

鶏もも肉の中華しょう油漬け
鶏ひき肉団子
手羽中のガーリックレモングリル
豚ヒレ肉の昆布しょう油漬け
ほぐしささみ
プルドポーク
コーンドビーフ

［アレンジ］
「鶏ひき肉団子」で鶏団子の玉子とじ丼
「鶏もも肉の中華しょう油漬け」のねぎオイルのせ
「プルドポーク」とイチジクのマリネ
「コーンドビーフ」とセロリのマリネ
「豚ヒレ肉の昆布しょう油漬け」の香ばし焼き

#2　あると便利なちょっとしたもの

かつおと昆布のダシ
鶏ダシスープ
ゆで雑穀
ゆで豆
細ねぎ
パセリ
ちりめんじゃこ
香菜の根

［アレンジ］
「かつおと昆布のダシ」でおにぎり茶漬け
「鶏ダシスープ」と「ほぐしささみ」のスープ麺
「ゆで雑穀」とミニトマトのマリネ
「ゆでひよこ豆」でフムス

COLUMN　容器のこと

#3　旬を閉じ込める



春豆ミックス
塩もみ新玉ねぎ
実山椒

［アレンジ］
「春豆ミックス」のパスタ
「鶏ダシスープ」と「春豆ミックス」のスープ
「塩もみ新玉ねぎ」と牛ステーキのサンド
「実山椒」とクレソンの牛しゃぶ



揚げなす
とうもろこし
冬瓜
ピーマン
ゴーヤー
トマトソース

［アレンジ］
「揚げなす」と「鶏ひき肉団子」の甘酢あん
「冬瓜」とエビのさっと煮
「とうもろこし」と干しエビの炒飯
「ピーマン」の豆豉炒め
「ゴーヤー」のチヂミ
「トマトソース」でガスパチョ風



根菜ミックス
椎茸　舞茸　刻みきのこミックス

すだち

［アレンジ］
「根菜ミックス」とベーコンのトマトペースト炒め
「椎茸」「舞茸」とスペアリブの煮込み
「刻みきのこミックス」の玉子焼きサンド
冷凍「栗」で蒸し栗
「コーンドビーフ」と「すだち」で牛肉のフォー



大根おろし
厚切り蒸し大根
カリフラワーのソース
ブロッコリーのソース

［アレンジ］
「大根おろし」でタラのフリットおろし添え
「厚切り蒸し大根」のバターステーキ
鶏むね肉の「カリフラワーのソース」
「ブロッコリーのソース」のブルスケッタ

#4　年末年始のごちそう冷凍

レバーペースト
鶏もも肉の香草焼き
サーモンとホタテのテリーヌ
黒豆煮
ごまめ
栗きんとん
鯛の昆布締め　
［アレンジ］「鯛の昆布締め」と「いくらしょう油漬け」のちらし寿司

いくらしょう油漬け
カキのオイル煮
マッシュポテト

おしまいに

ワタナベマキ

料理研究家。グラフィックデザイナーを経て、2005 年に料理家として活動を始める。日々食べるものをおいしく、丁寧に作るのがモットー。2024 年から自身のフードブランド wa&_（ワンダー）を立ち上げる。ここ数年は忙しい日々を助ける冷食に力を注ぎ、自ら “ 冷食ラボ ” と呼ぶほど試作に力を注ぐ。近著に『梅干しは万能調味料！』（主婦と生活社）など多数。

