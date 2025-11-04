自家製冷食ラボ２ SPECIAL編 ちょっとしたごちそうに
ワタナベマキ
1760円(税込)
2025年11月下旬
A5判・並製・96ページ／ISBN978-4-7660-0252-2
「作りおき」は、毎日の料理に欠かせないものですね。
でも、冷蔵庫で日持ちするように作られた通常の作りおきは、マンネリ化しがちで家族の人気がいまひとつ、おいしいうちに食べきれない。そんな声も聞きます。
そこでご提案したいのが、この「自家製冷食」です。保存期間が長い分、急いで食べきる必要もありません。温めるだけ、ちょっとひと手間かけるだけで、いつでもおいしい料理が完成します。忙しい日には、「冷凍庫にあれがある！」ということがどんなに心強いことか。
「単に料理を冷凍保存するというだけではなく、いかに食べるときまでおいしい状態を保持できるか」。その工夫を考え抜いたというワタナベマキさん。
そのレシピの数々を、「DAILY編」と「SPECIAL編」の2冊に分けてご紹介しています。きっと、忙しいあなたの助けになる、「毎日のごはん」と、「ちょっとしたごちそう」です。さらに、お弁当に活用していただけるのも、自家製冷食ならではの大きな利点です。
『自家製冷食ラボ１ DAILY編 毎日のごはんに』はこちら
