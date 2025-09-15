暮しの手帖 第5世紀38号

2025年10月-11月号

2025年9月25日発売

特集

手作り

  • 市川実日子さんと編み会

  • かのこ編みのハンドウォーマーの編み方

    那須早苗

読み物

  • きりん屋さんの冒険を楽しむ心

  • 自分らしく豊かに暮らす、有元葉子さんの心がけ

  • 久保進さんの小さい人へのまなざし

  • 水と緑とリーさんと

  • 武田砂鉄さんの「読書時間」の過ごし方

料理

  • 助かる3種の肉そぼろ

    本田明子

  • うれしい、干し柿作り

    田中聖子

  • 寿木けいさんの秋の味　里いもとさつまいも

    寿木けい

暮らし

  • 旅上手に教わる パッキングのコツ

    赤工友里

  • ブローチをつければ

付録

  • 復刻版 ぬりえ

  • 田村セツコさん、はじめてのぬりえ

連載

紀行

  • また旅。釧路から根室へ

    岡本 仁

料理

  • 季節の瓶詰　栗の渋皮煮

    山田奈美

  • 稲田俊輔の新おそうざい十二カ月

    稲田俊輔

  • 気ぬけごはん

    高山なおみ

暮らし

  • ハレの衣

  • わたしの仕事　植物学者

  • ずっと、そばにいる　本木雅弘

  • エプロンメモ

  • 家庭学校

  • 暮らしのヒント集

  • からだと病気のABC　
    更年期以降の女性に多い 手指の不調 メノポハンド

    共立蒲原総合病院診療部整形外科科長　牛尾茂子

  • ベルリンからの便り

    白石晋一朗

読み物

  • ごっちぼっち―― 家族五人の五つの人生

    齋藤陽道

  • 読者の手帖

  • 愛子さんの なんか変だな？

    柴田愛子

  • すてきなあなたに

  • 今日拾った言葉たち

    武田砂鉄

  • 「趣味」の履歴書

    なかむらるみ

  • 古賀及子と向坂くじらの往復メール　まずはご報告まで。

  • みらいめがね

    荻上チキ　ヨシタケシンスケ

  • あの時のわたし　信田さよ子［前編］

  • 介護を飛び越える

    村瀨孝生

  • ミロコマチコ奄美大島新聞

随筆

  • 隣の座席

    箕輪はるか

  • 新月の夜に

    阿部純子

  • 昭和のスマートフォン

    安田謙一

  • 無資格の養育者

    藤原麻里菜

  • 齢を忘れて

    永田和宏

  • 宇宙色の緩衝帯

    犬山紙子

  • あの人の本棚より　山内マリコ

  • 目利きの本屋さんに聞いてみた

音楽

  • わたしの大好きな音楽　高野寛

編集者の手帖

